Под Ростовом инспекторы ДПС спасли жизнь малышу, который отравился таблетками

Ребенку помогли Дмитрий Власенко и Иван Инченко. Фото: управление Госавтоинспекции России по РО

В Ростовской области сотрудники ДПС за 17 минут довезли в больницу малыша, которому угрожала серьезная опасность. Оперативная помощь спасла ребенку жизнь, рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Героями оказались старший лейтенант полиции Дмитрий Власенко и лейтенант полиции Иван Инченко. 31 мая мужчины дежурили на автодороге Ростов - Таганрог - граница с Украиной, и в какой-то момент рядом с ними резко остановился «ВАЗ 2110».

Из легковушки выбежал испуганный водитель. Он пояснил, что везет дочь с ребенком в больницу, но очень боится опоздать. Малыш потерял сознание и никак не приходил в себя после того, как во время игры проглотил несколько бабушкиных таблеток.

Инспекторы ДПС пересадили женщину с мальчиком в свой транспорт, включили сирену, маячки и поспешили, стараясь «обогнать» возможное несчастье.

По дороге ребенок несколько раз приходил в сознание, но очень быстро снова терял его. В пути сотрудники полиции успели предупредить о случившемся дежурную часть и медиков.

- Когда служебная машина подъехала к Детской областной больнице Таганрога, врачи уже были готовы принять маленького пациента и оказать помощь. Состояние ребенка удалось стабилизировать, и, к счастью, трагедии не произошло, - рассказали в УГИБДД.

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