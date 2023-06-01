Лесные инспекторы Ростовской области получили новые автомобили

Всего было передано шесть машин. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области лесным инспекторам вручили ключи от новых автомобилей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Автомобили передали сотрудникам межрайонных отделов министерства природных ресурсов и экологии 31 мая. На них они смогут следить за лесами всей области.

Отметим, что за последние три года в Ростовской области провели масштабную работу по обновлению патрульных машин. Сейчас на сэкономленные средства планируется закупка еще двух автомобилей для инспекторского состава.

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