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НовостиОбщество1 июня 2023 16:39

Лесные инспекторы Ростовской области получили новые автомобили

Всего было передано шесть машин
Лейла МИРИШОВА
Всего было передано шесть машин. Фото: Правительство Ростовской области

Всего было передано шесть машин. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области лесным инспекторам вручили ключи от новых автомобилей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Автомобили передали сотрудникам межрайонных отделов министерства природных ресурсов и экологии 31 мая. На них они смогут следить за лесами всей области.

Отметим, что за последние три года в Ростовской области провели масштабную работу по обновлению патрульных машин. Сейчас на сэкономленные средства планируется закупка еще двух автомобилей для инспекторского состава.

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