Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 15:10

На обследование берега Таганрогского залива выделили 30 миллионов рублей

Власти рассматривают два варианта его укрепления
Дмитрий Кутепов
После обследования берега таганрогского залива донские власти рассмотрят два варианта, как можно его укрепить.

После обследования берега таганрогского залива донские власти рассмотрят два варианта, как можно его укрепить.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Ростовской области выделило 30 миллионов рублей на проведение комплексного обследования береговой линии Таганрогского залива, чтобы потом ее укрепить. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Донские власти рассматривают два варианта, как можно провести укрепление берега Таганрогского залива.

Первый — воспользоваться опытом соседнего Краснодарского края, где вместо возведения дорогостоящих сооружений из бетона набросать камни на берегу. Через время вокруг них волны намоют песок.

Второй — просто насыпать песок на берегу перед обрывом.

Отметим, что оба варианта являются недорогими. До конца 2023 года совместно с учеными власти выберут оптимальный способ, как провести укрепление берега заливаю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Распоряжение о реквизиции земель на границе с ДНР подписал губернатор Ростовской области

Земли планируют передать «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (подробности)