На обследование берега Таганрогского залива выделили 30 миллионов рублей

После обследования берега таганрогского залива донские власти рассмотрят два варианта, как можно его укрепить. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Ростовской области выделило 30 миллионов рублей на проведение комплексного обследования береговой линии Таганрогского залива, чтобы потом ее укрепить. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Донские власти рассматривают два варианта, как можно провести укрепление берега Таганрогского залива.

Первый — воспользоваться опытом соседнего Краснодарского края, где вместо возведения дорогостоящих сооружений из бетона набросать камни на берегу. Через время вокруг них волны намоют песок.

Второй — просто насыпать песок на берегу перед обрывом.

Отметим, что оба варианта являются недорогими. До конца 2023 года совместно с учеными власти выберут оптимальный способ, как провести укрепление берега заливаю.

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