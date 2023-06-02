В Ростове без вести пропал 66-летний мужчина

Алексей Андреев не выходит на связь с 25 мая. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропал 66-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Алексей Андреев последний раз выходит на связь 25 мая. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.

Рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и ярко-голубые глаза.

В день пропажи он был одет в черную ветровку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и красную кепку.

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