В Ростове без вести пропал 66-летний мужчина

Алексей Андреев не выходит на связь с 25 мая. Фото: "ЛизаАлерт"
В Ростове-на-Дону без вести пропал 66-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Алексей Андреев последний раз выходит на связь 25 мая. Взволнованные родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.
Рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и ярко-голубые глаза.
В день пропажи он был одет в черную ветровку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и красную кепку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону без вести пропал 52-летний мужчина
Эдуарда Тимина не могут найти с 21 мая