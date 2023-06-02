В Ростовской области из больницы выписали десять детей, пострадавших на гребном канале

В больницах остаются те, кто пострадал 30 мая во время обрушения трибун на гребном канале. Фото: сайт правительства области.

В Ростовской области из медучреждений выписали детей, которые получили травмы на гребном канале «Дон» во вторник, 30 мая, во время обрушения трибун. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– На стационарном лечении остаются восемь ребят, - комментируют в правительстве. - Шесть детей находятся в удовлетворительном состоянии. У двоих состояние оценивается как средней степени тяжести.

В больницах лежат и взрослые, которые в тот роковой день были рядом с юными футболистами. Их состояние не вызывает опасений.

При этом один пострадавший находится в отделении анестезиологии и реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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