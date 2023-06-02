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НовостиОбщество2 июня 2023 10:35

Главу администрации Каменска-Шахтинского увезли в больницу прямо из рабочего кабинета

Сейчас за состоянием здоровья Владимира Шевченко наблюдают медики
Ангелина СКИБА
Предварительно, состояние здоровья Владимира Шевченко ухудшилось вечером 1 июня

Предварительно, состояние здоровья Владимира Шевченко ухудшилось вечером 1 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области главу администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко, предположительно, увезли на машине скорой помощи в местную ЦГБ. Инцидент произошел вечером 1 июня, сообщает газета «ПИК».

Местные власти рассказали журналиту «КП-Ростов-на-Дону», что сейчас чиновник находится на больничном. При этом детали случившегося пока не раскрывают.

Добавим, к этому моменту не поступало заявлений о возможном назначении временно исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского.

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