Главу администрации Каменска-Шахтинского увезли в больницу прямо из рабочего кабинета

Предварительно, состояние здоровья Владимира Шевченко ухудшилось вечером 1 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области главу администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко, предположительно, увезли на машине скорой помощи в местную ЦГБ. Инцидент произошел вечером 1 июня, сообщает газета «ПИК».

Местные власти рассказали журналиту «КП-Ростов-на-Дону», что сейчас чиновник находится на больничном. При этом детали случившегося пока не раскрывают.

Добавим, к этому моменту не поступало заявлений о возможном назначении временно исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского.

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