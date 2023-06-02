Прокуратура проверит жилищные условия семьи ребенка, пострадавшего в Ростове на Гребном канале

Оценить состояние жилплощади решили после публикаций в СМИ Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Ростовской области проверят информацию о непригодном жилье, в котором живет семья ребенка, пострадавшего при обрушении трибун на Гребном канале «Дон». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, оценить состояние жилплощади решили после публикаций в СМИ.

- Со слов матери несовершеннолетнего указывается, что семья проживает в аварийном доме. При этом власти якобы длительное время не проводят расселение, - прокомментировали в прокуратуре.

Меры реагирования примут только после полного выяснения обстоятельств и тщательного осмотра конструкций здания.

Напомним, обрушение трибун произошло в Ростове-на-Дону 30 мая, во время соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова. Предварительно, конструкции опрокинулись из-за порыва ветра. Всего пострадали 36 человек, из которых 24 ребенка. Одна женщина погибла.

Сейчас разбирательства уже ведут сотрудники Следкома. Известно, что ход расследования взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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