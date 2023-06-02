Водитель иномарки пострадал в лобовом ДТП на трассе Ростов - Азов

На проезжей части столкнулись Skoda Kodiaq и Kia Forte. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП на автодороге Ростов - Азов пострадал 56-летний водитель иномарки. Мужчину с места происшествия увезли в больницу. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла несколько часов назад, около 11:15 в границах Кулешовки. Предварительно, 29-летний владелец Skoda Kodiaq, поворачивая на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Forte.

За рулем второй машины находился мужчина 56 лет, именно он получил травмы после столкновения ТС. Сейчас детали случившегося еще выясняют.

Донских водителей просят быть очень внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге.

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