Депутаты Ростовской области решили разобраться со стоимостью билетов в плацкартных вагонах

Железные дороги - один из самых востребованных способов для поездок на любые расстояния Фото: Андрей Минаев

В Ростовской области депутаты донского Заксобрания обсудили стоимость проезда в ж/д вагонах. Эту тему подняли после поступивших жалоб, говорится на сайте регионального парламента.

Оказалось, что «билеты в плацкарт сегодня, могут быть дороже, чем купейные». В связи с этим составили проект обращения к гендиректору «Российских железных дорог».

- Хотелось бы, чтобы в РЖД обратили внимание на эту проблему, потому что железные дороги сейчас остаются одним из самых востребованных способов перемещения между городами, - отметил заместитель председателя комитета Законодательного собрания Дона по строительству Сергей Ковалев.

Добавим, также на заседании комитета рассмотрели еще две темы. Одна касалась правовых отношений в сфере обращения с жидкими бытовыми отходами. Другая тема была посвящена проекту обращения к федеральным властям по поводу дополнительной реконструкции проблемных участков М-4 «Дон».

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