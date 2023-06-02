Власти Ростовской области изъяли новые участки на границе с ДНР

Изъяли в том числе несколько земель сельхозназначения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростовской области планируют временно изъять у собственников еще несколько участков земли на границе с Донецкой Народной Республикой. Соответствующее распоряжение от 1 июня 2023 года опубликовано на сайте правительства региона.

Изъятие новых территорий связано с необходимостью увеличения пропускной способности автомобильного пункта пропуска Весело-Вознесенка.

- Признать обстановку, сложившуюся на границе Ростовской области и Донецкой Народной Республики в связи со скоплением транспортных средств в районе пункта пропуска Весело-Вознесенка, обстоятельствами, носящими чрезвычайный характер, - говорится в документе.

Всего указано около десятка объектов площадью от 10 тысяч до 90,9 тысячи квадратных метров. Имущество принадлежит нескольким индивидуальным владельцам. Один участок находится в общей долевой собственности, еще один - принадлежит обществу с ограниченной ответственностью. Реквизировать площадки будут на бюджетные средства.

Напомним, буквально днем ранее стало известно об изъятии еще трех земельных участков, которые находятся в районе села Авило-Успенка и севернее села Куйбышево. Эти земли потребовались для улучшения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Матвеев Курган и Куйбышево (Мариновка).

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