В Ростовской области из-за нарушений приостановили работу шахты «Октябрьская-Южная»

Постановление пока не вступило в силу, и его еще могут оспорить Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области из-за «нарушения требований промышленной безопасности» приостановили работы в шахте «Октябрьская-Южная». Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Решение вынесли в Октябрьском районном суде по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Деятельность приостановили на 40 суток, до 5 июля 2023 года. На объекте временно запрещено использовать площадки обогащения угля, теперь можно проводить только работы, связанные с устранением нарушений, - пояснили в инстанции.

Отмечается, что недочеты еще 26 мая 2023 года зафиксировал старший госинспектор отдела Государственного горного надзора и надзора в угольной промышленности.

Выяснилось, что здания площадки использовались без положительного заключения экспертизы. Не соблюдались как минимум две статьи федерального закона.

- Это создавало угрозу жизни и здоровью людей, а также могло привести к трагическим последствиям. Отягчающим обстоятельством посчитали повторное нарушение. Ранее шахту уже штрафовали на 200 тысяч рублей, - отметили в суде.

Добавим, новое постановление пока не вступило в силу, и его еще могут оспорить. Шахта «Октябрьская-Южная» находится в хуторе Ягодинка. Вчера, 1 июня, на объекте ликвидировали задымление.

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