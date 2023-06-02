Жители Ростовской области в начале года потратили на 20 млрд рублей больше, чем заработали

Доходы за месяц в 2023 году в среднем составили 34,9 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ростовской области за три месяца 2023 года потратили на 20 млрд рублей больше, чем заработали. К такому выводу пришли аналитики Ростовстата.

Известно, что общий уровень доходов населения составил 436,1 млрд рублей. С учетом инфляции, это на 3,1 % превышает реальный уровень денежных поступлений за аналогичный период 2022 года.

Отличия зафиксировали и в доходах за месяц. В 2022 году сумма составляла 30,6 тысячи рублей, а в 2023 году - 34,9 тысячи рублей.

Расходы жителей Дона за январь-март 2023 года оказались на уровне 456,2 млрд рублей. За месяц траты в среднем на душу населения в 2022 году находились в районе 31,1 тысячи рублей, год спустя эта сумма составила 36,5 тысячи рублей.

Добавим, по уровню доходов населения Ростовская область сейчас находится на втором месте в ЮФО. Регион уступает первенство Краснодарскому краю.

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