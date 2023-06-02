Переулок Соборный Ростова-на-Дону назвали лучшей торговой улицей России

Переулок Соборный пересекает старый базар, нынешний Центральный рынок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переулок Соборный Ростова-на-Дону признали «Лучшей торговой улицей» России. Об этом сегодня, 2 июня, в Telegram рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Переулок пересекает старый базар, нынешний Центральный рынок. Здесь расположено множество точек общественного питания. Какое-то время назывался Донским спуском, Соборным переулок стал после возведения собора Рождества Пресвятой Богородицы, - напомнил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что Ростов-на-Дону выиграл еще в двух номинациях: «Лучший торговый фестиваль» и «Лучший магазин».

- Победил «Фестиваль уличной еды», который провели в прошлом году. Тогда он прошел в нашем городе впервые, - пояснил Алексей Логвиненко.

Добавим, всего было 11 номинаций. Ростов отметили в рамках Всероссийского конкурса «Торговля России». В 2023 году экспертное жюри рассмотрело почти 1,5 тысячи заявок. За право быть лучшими соревновались более 80 регионов страны от Калининграда до Дальнего Востока.

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