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НовостиОбщество3 июня 2023 6:09

Думали гастрит, оказался рак: у ростовчанина выявили онкологию во время диспансеризации

В Ростове мужчина пришел на плановый осмотр и узнал, что у него рак
Михаил СТРИЖЕВ
Пациента направили на оперативное лечение.

Пациента направили на оперативное лечение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове мужчина узнали об онкологии, когда проходил диспансеризацию. 49-летний пациент пришел на осмотр в городскую поликлинику № 5, сообщили в региональном минздраве.

После осмотра медики выявили у мужчины показания для проведения ФГДС. По результатам процедуры ростовчанину поставили диагноз «гипоацидный гастрит смешанного типа, хронические эрозии антрального отдела».

Врачи решили сделать биопсию и иммуногистохимическое исследование, чтобы определить тип клеток. В итоге у пациента нашли рак желудка. При этом у больного не было отдаленных метастазов и поражения лимфатических узлов. Его направили на оперативное лечение.

В минздраве рекомендуют жителям проходить диспансеризацию, чтобы выявлять заболевания на ранней стадии.

— Диспансеризация помогает диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях в восемь раз чаще. Спасти свою жизнь может каждый. Главное - вовремя обратиться за помощью, — пишут специалисты.

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