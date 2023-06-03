В Ростове водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде

Девочка каталась на велосипеде. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде. Происшествие случилось на проспекте Коммунистическом вечером 2 июня.

Около 21.30 водитель Renault Logan двигался в районе дома № 1. По предварительным данным, на перекрестке он начал поворачивать направо и сбил ребенка на велосипеде. Девочка в этот момент проезжала по дороге по пешеходному переходу.

— В результате несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, вечером 1 июня в Аксайском районе произошла авария с пассажирским автобусом. Он двигался по маршруту Ростов - Багаевка, в салоне находилось 20 пассажиров. Предварительно, водитель не справился с управлением и врезался в грузовик. В результате пострадал водитель автобуса - его доставили в больницу.

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