В Ростове несколько автобусов сняли с линии из-за нарушений перевозчика

Проверка прошла 2 июня. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове департамент транспорта проверил работу перевозчика «АТП № 5». Из-за выявленных нарушений несколько автобусов сняли с линии, сообщает администрация города.

Компания обслуживает маршруты № 21, 45, 47, 49, 63, 67а, 77, 90а, 92в и 99. Специалисты проверили транспорт 2 июня, перед выпуском транспорта на линию. В итоге они нашли ряд нарушений санитарного и технического состояния автобусов.

— Автобусы не были допущены к работе на маршрутах, на их замену были предусмотрены транспортные средства из учета резерва, — рассказали в администрации об итогах проверки.

Перевозчику поручили усилить контроль за состояние транспорта. С водителями провели инструктаж о предоставлении льготного проезда и культуре обслуживания пассажиров.

Напомним, 2 июня перекрыли трассу Таганрог - Федоровка из-за разлива нефтепродуктов. В настоящее время ограничения сняты.

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