Все аттракционы в Ростове допустили к эксплуатации

Аттракционы собираются снова проверить в июне и июле. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове проверили состояние аттракционов в преддверии летнего сезона. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По итогам технического освидетельствования все аттракционы в парках допущены к эксплуатации. Еще одна проверка пройдет в июне и июле.

— Сооружения, находящиеся на балансе учреждений культуры, поддерживаются в исправном состоянии, ежедневно осматриваются механиком, своевременно ремонтируются и окрашиваются, — добавили в администрации.

В мэрии также рассказали, что парке Островского завершается ремонт аттракционов «Солнышко» и «Колокольчик». Власти собираются приобрести спортивный батут «Соты».

Напомним, переулок Соборный в Ростове признали лучшей торговой улицей России. Его отметили в рамках конкурса «Торговля России». Донская столица также выиграла в номинациях «Лучший торговый фестиваль» и «Лучший магазин».

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