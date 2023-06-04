Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение затруднено между Ленинским и Самарским поселениями.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка. Об этом сообщает сервис Google Карты.
Движение затруднено между Ленинским и Самарским сельскими поселениями. Затор начинается от пересечения трасс М-4 и Р-269 в Аксайском районе. Проезд становится свободнее лишь от участка трассы в районе поселка Суходольск.
По словам очевидцев, причиной пробки могли стать две аварии. Официальной информации об этих ДТП не поступало.
Напомним, в Ростовской области определили подрядчика, который подготовит проект ремонта трассы А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница ДНР. Из федерального бюджета на работы выделят 2,7 млрд рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области выбрали подрядчика, который спроектирует ремонт дороги до границы ДНР
Речь идет об участке пути в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка». (Подробности)