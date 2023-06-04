Многокилометровая пробка образовалась на М-4 «Дон» в Ростовской области

Движение затруднено между Ленинским и Самарским поселениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» образовалась пробка. Об этом сообщает сервис Google Карты.

Движение затруднено между Ленинским и Самарским сельскими поселениями. Затор начинается от пересечения трасс М-4 и Р-269 в Аксайском районе. Проезд становится свободнее лишь от участка трассы в районе поселка Суходольск.

По словам очевидцев, причиной пробки могли стать две аварии. Официальной информации об этих ДТП не поступало.

Напомним, в Ростовской области определили подрядчика, который подготовит проект ремонта трассы А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог – граница ДНР. Из федерального бюджета на работы выделят 2,7 млрд рублей.

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