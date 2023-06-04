В Ростовской области 21-летнюю девушку будут судить за ложный донос

Когда обвинения не подтвердились, женщина сама стала фигуранткой уголовного дела. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Неклиновском районе Ростовской области перед судом предстанет 21-летняя девушка. Ее обвиняют в ложном доносе, сообщили в региональном управлении следственного комитета.

По данным следствия, в январе обвиняемая обратилась в полицию. Она сообщила, что в отношении нее совершили преступление против половой неприкосновенности.

Доследственная проверка показала, что обвинения девушки не соответствуют действительности. После этого она сама стала фигуранткой уголовного дела по статье 306 «Заведомо ложный донос».

Во время расследования жительница района признала вину.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в управлении.

Ранее в Ростовской области осудили жительницу, которая дважды заявила об изнасиловании. Оба обвинения признали ложными. Женщину приговорили к году лишения свободы условно.

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