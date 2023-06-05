В Ростовской области углубят дно морской части Азово-Донского канала

Азово-Донской канал используется для прохода судов к портам городов Ростов и Азов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области проведут дноуглубительные работы на морской части Азово-Донского канала. На это может быть потрачено до 74 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В технической документации «Росморпорта» отмечается, что желающие выполнить эти работы могут подать заявку до 13 июня. А 20 июня объявят победителя.

Предполагается, что морскую часть канала общей протяженностью 25,3 километра углубят на 4,1 метра. При этом судоходная часть будет иметь ширину 70 метров. Движение по каналу будет двусторонним.

Подрядчик, который будет выполнять работы при помощи земснаряда, должен извлечь около 150 тысяч кубических метров наносного грунта, который состоит из суглинка и глины.

Отметим, что Азово-Донской канал используется для прохода судов к портам городов Ростов и Азов.

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