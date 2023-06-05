Между Ростовом и Ейском с 10 июня запустят сезонные поезда

Поезда будут курсировать по выходным и праздничным дням до 30 сентября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Начиная с 10 июня, из Ростова в курортный город Ейск начнут ходить сезонные поезда, оснащенные кондиционерами и багажными отделениями. Об этом сообщили в областной пресс-службе СКЖД.

За 478 рублей в один конец можно будет добраться до Азовского моря по выходным и праздничным дням.

Из Ростова поезд будет отправляться в 6.45 и прибывать в Ейск в 9.55. Обратно из Ейска он будет выходить в 17.48 и приходить в донскую столицу в 20.41.

Поезд будет останавливаться на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.

Отметим, что такие дополнительные поезда будут ходить до 30 сентября третий год подряд. В 2022 году этим поездом воспользовались 7,5 тысяч пассажиров.

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