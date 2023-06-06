В Ростовской области планируют расширить пункты пропуска на границе с ДНР

Все участки передадут для дальнейшего обустройства и оснащения дополнительных коридоров передвижения. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области планируют расширить пункты пропуска на границе в ДНР. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Глава области Василий Голубев уже подписал необходимые бумаги о временном изъятии земельных участков, которые граничат с пунктами пропуска. Они находятся в Весело-Вознесенске, Матвеево Кургане и Куйбышево. Такое решение поможет избежать большого скопления транспорта на пропускных пунктах.

Все участки передадут для дальнейшего обустройства и оснащения дополнительных коридоров передвижения. Всего таких участков 16.

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(Подробности)