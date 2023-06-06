В гипермаркете в Ростовской области торговали творогом сомнительного происхождения

Для изготовления 3,676 килограмма творога использовали из 3,6 килограмма молока. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае 2023 года в городе Нальчик сотрудники Россельхознадзора на одном из предприятий обнаружили творог, для производства которого было использовано значительно меньше молока, чем положено по технологии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В системе «Меркурий» было отмечено, что для изготовления 3,676 килограмма творога «Чабан» использовали из 3,6 килограмма молока. Что они добавляли для увеличения массы, не известно.

Как выяснилось, творог попал на прилавки гипермаркета в Ростове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пьется легко, но потом «шарашит» по голове»: Есть ли в Ростовской области сидр, от которого люди умирают

Поставщики рассказали, есть ли в Ростовской области смертельный сидр, и какую «химию» покупает в наливайках молодежь (подробности)