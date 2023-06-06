В Ростове до 9 июня отремонтируют дорогу на улице 2-й Пятилетки

В Ростове ведется ремонт дорог на ряде улиц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове дорогу на улице 2-й Пятилетки отремонтируют до 9 июня. В ближайшее время дорожные работы будут окончены и на некоторых других ростовских улицах, сообщается на сайте администрации города.

– На улице 2-й Пятилетки проведено обследование, которое выявило разрушения на площади 240 квадратных метров. Дорогу восстановят до 9 июня, - пояснили в администрации.

Проводится ремонт и на улице Рыльского. Есть тут и асфальт, и грунтовое покрытие. На асфальтированном участке повреждена площадь в 41 квадратный метр. Ее отремонтируют тоже к 9 июня. А вот работы на грунтовом участке завершат до 19 июня.

Жители Александровки будут ездить по обновленным вунтриквартальным проездам, ведущим к проспекту 40-летия Победы, примерно с 12 июля. Здесь дефекты выявлены на 210 квадратных метрах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы будем больше МКАДа»: Министр транспорта Владимир Окунев рассказал о «трехлетке» дорог в Ростовской области

Министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев рассказал, что будет с дорогами в регионе через три года (подробнее)