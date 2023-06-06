Коллектор в Шахтах готов на 60%

Старый коллектор на улице Стрельникова давно требовал замены. Последнее время аварийные ситуации случались на нем часто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство коллектора в Шахтах идет по плану, и степень готовности объекта превышает 60%. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Новый коллектор обеспечит стабильным водоотведением значительную часть жителей в центральной части Шахт, поэтому внимание к теме будет постоянное, – отметил губернатор региона Василий Голубев при посещении города. - После завершения строительства необходимо благоустроить прилегающую к нему территорию

Старый коллектор на улице Стрельникова давно требовал замены. Последнее время аварийные ситуации случались на нем часто. Поэтому было решено построить новую систему водоотведения. Ее сооружение ведется от пересечения улицы Дачной и проспекта Победа Революции до очистных сооружений и насосной станции «Стрельникова».

В прошлом году на строительство коллектора потратили 356 млн рублей. Сегодня он готов более чем на 60%. Укладка идет по плану. Так что в эксплуатацию коллектор должны ввести вовремя – в ноябре 2024 года.

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