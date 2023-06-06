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НовостиОбщество6 июня 2023 16:37

В Ростове бывшему замгубернатора Сидашу суд изменил условный срок на реальный

Он не сможет занимать государственные посты четыре года
Лейла МИРИШОВА
Он не сможет занимать государственные посты четыре года

Он не сможет занимать государственные посты четыре года

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону экс-замгубернатора Сидашу суд изменил условный срок на реальный. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Ростовский областной суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также Сидаш на протяжении четырех лет не сможет занимать государственные должности.

Напомним, что дело на бывшего замгубернатора завели еще в 2019 году. После строительства стадиона «Ростов Арена» выяснилось, что во время работ использовался песок низкого качества, чем тот, который был указан в документах. Одним из фигурантов дела стал Сергей Сидаш. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Ранее Кировский районный суд приговорил его к четырем годам условно.

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