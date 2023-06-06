В Ростове бывшему замгубернатора Сидашу суд изменил условный срок на реальный

Он не сможет занимать государственные посты четыре года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону экс-замгубернатора Сидашу суд изменил условный срок на реальный. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Ростовский областной суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также Сидаш на протяжении четырех лет не сможет занимать государственные должности.

Напомним, что дело на бывшего замгубернатора завели еще в 2019 году. После строительства стадиона «Ростов Арена» выяснилось, что во время работ использовался песок низкого качества, чем тот, который был указан в документах. Одним из фигурантов дела стал Сергей Сидаш. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Ранее Кировский районный суд приговорил его к четырем годам условно.

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