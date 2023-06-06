Нашли в другом регионе: задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего ростовчанина на Мечникова

Решается вопрос о мере пресечения в отношении задержанного. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

В Ростове продолжается расследование дела об убийстве парня. Происшествие случилось на улице Мечника 24 мая. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, подозреваемый в преступлении задержан.

По версии следствия, у подозреваемого произошел конфликт с 20-летним ростовчанином. Он ударил молодого человека ножом и скрылся с места. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленника объявили в федеральный розыск.

Предполагаемым преступником оказался 31-летний мужчина. Полицейские задержали его на территории Республики Ингушетия.

— Он доставлен в Ростовскую область. С его участием выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в следственном управлении.

Ранее родные и друзья рассказали «КП-Ростов-на-Дону» об убитом парне. В прошлом году он прошел службу в Донском спасательном центре, после армии работал тренером по боксу. Парень серьезно занимался греблей, участвовал в областных и всероссийских соревнованиях.

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