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НовостиОбщество6 июня 2023 19:18

В Ростове будут судить женщину за попытку сбыта наркотиков

Она приобрела незаконные вещества через интернет
Лейла МИРИШОВА
Правоохранители направили дело в суд

Правоохранители направили дело в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону под суд пойдет женщина, которая незаконно хотела сбыть наркотики. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, в январе текущего года ростовчанка приобрела запрещенные вещества через Интернет. Она планировала распространить наркотики путем «закладок». Однако ее вовремя задержали правоохранители. Все свертки с веществом у нее изъяли и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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