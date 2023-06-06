Главный тренер ФК «Ростов» заявил о возвращении Норманна в клуб

В 2021 году он перешел в аренду английской команде «Норвич Сити». Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин сообщил о возвращении Норманна в клуб. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам Валерия Карпина, футболист Матиас Норманн должен вернуться в расположение клуба юридически.

Напомним, что полузащитник подписал контракт с ростовским клубом до 2024 года. Однако, в 2021 году он перешел в аренду английской команде «Норвич Сити». После чего отправился в «Динамо». В начале июня его временное соглашение с этим клубом подошло к концу.

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