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НовостиОбщество6 июня 2023 20:04

В Неклиновском районе на содержание дорог выделили 21 млн рублей

Подрядчикам необходимо выполнить ремонт проезжей части, разметку и привести в порядок дорожные знаки
Лейла МИРИШОВА
Подрядчикам необходимо выполнить ремонт проезжей части, разметку и привести в порядок дорожные знаки

Подрядчикам необходимо выполнить ремонт проезжей части, разметку и привести в порядок дорожные знаки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районе на содержание дорог потратят 21 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованным данным, подрядчику нужно держать проезжую часть в чистоте, отремонтировать дорожное полотно, а также привести в порядок дорожные знаки и сделать свежую разметку. Также им необходимо следить за состоянием деревьев, проводить покос травы, а также высадить хвойные деревья и цветы.

Заказчиком является администрация Неклиновского района. Ведомство разместило три конкурса общей суммой в 21 млн рублей. Сроки действия контрактов рассчитаны до конца текущего года.

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