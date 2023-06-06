В Неклиновском районе на содержание дорог выделили 21 млн рублей

Подрядчикам необходимо выполнить ремонт проезжей части, разметку и привести в порядок дорожные знаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Неклиновском районе на содержание дорог потратят 21 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованным данным, подрядчику нужно держать проезжую часть в чистоте, отремонтировать дорожное полотно, а также привести в порядок дорожные знаки и сделать свежую разметку. Также им необходимо следить за состоянием деревьев, проводить покос травы, а также высадить хвойные деревья и цветы.

Заказчиком является администрация Неклиновского района. Ведомство разместило три конкурса общей суммой в 21 млн рублей. Сроки действия контрактов рассчитаны до конца текущего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллектор в Шахтах готов на 60%

Его строительство решит множество городских проблем

(Подробности)