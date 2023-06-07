Председатель СК России взял на личный контроль дело об избиении полицейского в Ростовской области

Дебоширов задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России взял на личный контроль дело об избиении сотрудника полиции в Ростовской области. Об этом в ведомстве сообщили 7 июня.

По версии следствия, 28-летний и 42-летний мужчины находились рядом с продуктовым магазином в Морозовске. Под действием алкоголя они шумели, ругались и нарушали общественный порядок. Старший участковый обратился к мужчинам с предупреждением. Однако дебоширы набросились на него с клаками. Позже их задержали правоохранители. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Выяснилось, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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