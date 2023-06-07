В Ростовской области на реке Кундрючья построят временную плотину

Плотина должна быть возведена на Соколовском водохранилище реки Кундрючья до 31 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Красносулинском районе Ростовской области на реке Кундрючья построят временную плотину. Власти уже выбрали для этого подрядчика, сообщается на сайте Госзакупок.

Плотина должна быть возведена на Соколовском водохранилище реки Кундрючья до 31 октября.

Строительство нового гидротехнического сооружения обойдется красносулинской администрации почти в 60 миллионов рублей. Изначально они были готовы заплатить за это до 68,5 миллионов рублей, но подрядчик снизил стоимость.

В технической документации отмечается, что плотина будет состоять из временной дамбы, водосброса, а также иметь задвижку.

Отметим, что река Кундрючья протяженностью 244 километра проходит по Ростовской области и Луганской Народной Республике, и впадает в Северский Донец.

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