Владимир Путин поручил повысить пропускную способность дороги к пункту пропуска «Гуково»

Дорогу к пункту пропуска «Гуково» расширят на одну полосу. Фото: правительство области.

Президент России Владимир Путин поручил повысить пропускную способность к пункту пропуска «Гуково», сообщается в документе, размещенном на сайте Кремля.

При этом особое внимание необходимо обратить на приведение в нормативное состояние дорог, которые ведут к пункту пропуска. Все работы должны быть выполнены до 1 июля.

Отметим, что губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в пункте пропуска «Гуково», где сейчас идет капитальный ремонт подъездной дороги. На ней заменят асфальт, а также расширят ее на одну полосу. Подрядчик заверил губернатора, что работы успеет выполнить в срок — до 1 июля.

До конца 2023 года на подъездной дороге к пункту пропуска заменят путепровод. Пока будут проходить работы, дорожники оборудуют там временную объездную дорогу.

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