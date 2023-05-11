Донской губернатор рассказал о работе по улучшению работы пунктов пропуска

В конце апреля Василий Голубев проинспектировал ход обустройства перехватывающих парковок. Фото: правительство области.

Губернатор Василий Голубев доложил на совещании, которое провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, о мерах, принимаемых в Ростовской области для увеличения пропускной способности пунктов пропуска.

Он сообщил о ремонте дорог к пунктам пропуска на административных границах с Донецкой и Луганской народными республиками, а также об обустройстве перехватывающих парковок для минимизации заторов в пункте пропуска «Новоазовск».

Сейчас ведется ремонт 14 местных и одной региональной дороги, обеспечивающих транспортную доступность пунктов пропуска, а также устанавливаются инспекционно-досмотровые комплексы. Парковку на 130 автомобилей планируют обустроить до середины мая, а на 300 машин – до конца мая.

Сергей Кириенко выразил благодарность властям региона за оперативные действия и отметил хорошую организацию работы со стороны Ростовской области.

Напомним, до середины лета около 50 километров дорог к пунктам пропуска на границе с Ростовской областью будут восстановлены. На шести участках на территории ДНР уже проводятся оперативные работы, а также готовится подъездная зона к пункту пропуска в ЛНР. Планируется, что все работы будут завершены в течение двух месяцев. Благодаря этому автовладельцы смогут свободно передвигаться, а число пробок значительно снизится.

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