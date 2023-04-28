Возле пункта пропуска Весело-Вознесенка появится еще две перехватывающие парковки

Со стороны Ростовской области такие же перехватывающие парковки уже готовы. Фото: пресс-служба донского губренатора.

В четверг, 27 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев проинспектировал ход возведения перехватывающих парковок для большегрузов, расположенных в городе Новоазовске в ДНР. Их строительством занимаются донские специалисты, сообщает пресс-служба губернатора.

— Работы и на самом пункте пропуска в Весело-Вознесенке, и в Новоазовске уже идут. Отремонтирован подъездной участок дороги, обустраиваются две перехватывающие парковки для большегрузов в общей сложности на 430 машиномест, — отметил Василий Юрьевич.

Со стороны Ростовской области такие же перехватывающие парковки уже готовы. Их появление позволило ликвидировать многокилометровые пробки.

Губернатор дал поручение региональному минтрансу подготовить отчет о мерах, которые позволят сделать нормальной дорожную обстановку в районе всех пунктов пропуска.

Напомним, в Ростовской области дорогу к новому пункту пропуска в хуторе Шрамко отремонтируют до конца мая.

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