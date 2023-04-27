Василий Голубев посетил ДНР и встретился с Денисом Пушилиным

Встреча руководителей соседних регионов Василия Голубева и Дениса Пушилина в Донецке. Фото: телеграм-канал донского губернатора.

В четверг, 27 апреля, губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил Донецкую народную республику и провел встречу с врио руководителя региона Денисом Пушилиным.

— Как и поручал Владимир Владимирович Путин, провели сегодня в Донецке встречу с моим коллегой врио главы ДНР Денисом Пушилиным, — сообщил в своем телеграм-канале Василий Юрьевич.

Главы соседних регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Напомним, что 26 апреля Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Прошла она по видеосвязи. Глава государства поблагодарил донского губернатора и всех жителей за помощь соседних регионов. Они обсудили ряд вопросов, касающихся развития Дона.

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