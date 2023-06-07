Президент РФ сообщил участнику СВО из Ростова-на-Дону о присвоении звания Героя России

Пострадавшего доставили в больницу, где ему и позвонил глава государства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанину, который участвует в СВО президент РФ лично сообщил о присвоении звания Героя России. Об этом сообщает «Первый канал».

Владимир Путин позвонил младшему лейтенанту Юрию Желанову. Герой получил ранение, когда выводил свою роту из-под обстрела. Отметим, что он командовал третей ротой 37-ой бригады морской пехоты. Его доставили в больницу, где ему и позвонил глава государства.

Младшего лейтенанта пообещали наградить званием Героя России, а также присвоить очередное воинское звание. Сейчас мужчина проходит лечение.

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