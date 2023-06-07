Ростовская область будет помогать двум направленным в СВО подразделениям

В подразделениях, помимо новобранцев, есть и опытные бойцы.

Власти Ростовской области начали помогать двум новым подразделениям, которые будут принимать участие в специальной военной операции: Ростовский святого Георгия мотострелковый батальон и Донской противотанковый артиллерийский дивизион. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас бойцы проходят боевое сглаживание на полигонах Южного военного округа. На данный момент подразделения укомплектованы на 60%.

По поручению губернатора Василия Голубева его заместитель Вадим Артемов привез землякам необходимое, что не входит в перечень Минобороны России. Среди них — радиостанции, квадрокоптеры, блокираторы беспилотников, бензопилы, медикаменты и другое. В списки попало то, что указали командиры новых подразделений.

— Уверен, это не последняя наша поездка к землякам. У ребят есть еще просьбы, которые обязательно выполним, — рассказал Вадим Валентинович.

В подразделениях, помимо новобранцев, есть и опытные бойцы. Штурмовик-доброволец из Таганрога вернулся из Артемовска.

— Здесь учусь тактике подготовки к бою, например, в лесополосе, штурму зданий, — отметил боец. — Я штурмовик, штурмовиком и хочу остаться.

В военном палаточном лагере, где проходят подготовку новоиспеченные военнослужащие, есть все необходимые условия: отдельные спальные места, баня и столовая.

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