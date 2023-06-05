Лесные пожары в Ростовской области будут выявлять военные беспилотники

Для обнаружения пожаров военные используют беспилотники «Орлан-10». Фото: Иван МАКЕЕВ

Военнослужащие Южного военного округа начали проводить тренировки по обнаружению лесных пожаров с помощью беспилотных летательных аппаратов на юге России, в том числе в Ростовской области.

В Минобороны отметили, что для обнаружения пожаров они используют беспилотники «Орлан-10». Благодаря установленному на борту тепловизору можно заметить даже небольшие очаги возгорания. Это должно позволить существенно сократить время на обнаружение пожаров.

По данным ведомства, беспилотник работает на высотах от 300 до 1000 метров. При этом по видеосвязи он передает картинку оператору в режиме реального времени.

Напомним, что в Ростовской области с 15 мая действует пожароопасный сезон. Для тушения крупный лесных пожаров в регионе создали специальную группу.

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