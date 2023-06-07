В Ростове районным администрациям выделили больше 80 млн рублей на ремонт внутренних дорог

Подрядчикам необходимо привести в порядок 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону местным администрациям выделили 80,5 млн рублей на ремонт внутренних дорог. Об этом сообщил на своей странице глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, территория рядом с местом жительства ростовчан должна быть комфортной и благоустроенной.

- Подрядчикам предстоит привести в порядок 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна - такая масштабная работа на внутриквартальных проездах не проводилась много лет. Причем, будет выполняться как ямочный ремонт, так и ремонт на всю ширину проезда, в зависимости от дефектов, - поделился Алексей Логвиненко.

Сейчас проводятся конкурсные работы по выбору подрядчиков для выполнения необходимых заданий. Так, работы уже проводятся в Ленинском, Ворошиловском и Железнодорожном районах.

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(Подробности)