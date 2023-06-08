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НовостиОбщество8 июня 2023 4:40

В Ростове в четверг синоптики прогнозируют пасмурную погоду и +26

Осадков в донской столице не ожидается
Лейла МИРИШОВА
Осадков в донской столице не ожидается

Осадков в донской столице не ожидается

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода. Об этом сообщили специалисты «Гисметео».

В четверг, 8 июня, в городе весь день будет пасмурная погода, но без осадков. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +19. Скорость ветра в этот день достигнет девяти метров в секунду.

Отметим, что в последний рабочий день в донской столице будет жаркая погода до +28.

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