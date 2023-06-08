Из администрации Каменска-Шахтинского начальник департамента ЖКХ уволился через неделю после начала работы

За последние несколько лет в департаменте сменилось семь руководителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из администрации города Каменска-Шахтинского Ростовской области начальник департамента строительства и ЖКХ Юрии Нефедов уволился спустя неделю после назначения. Об этом сообщает местная газета «Пик».

Нового руководителя департамента назначили 1 июня. А уже 6 июня он решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Нефедов рассказал местному изданию, что новый главбух отказалась работать, как только узнала, что бухгалтерией нормально не занимались в течение года. А также то, что ему надо было до 21 июня исполнить 22 решения суда, иначе ему бы грозил штраф 220 тысяч рублей. При этом к нарушениям он не имел никакого отношения.

За последние несколько лет в департаменте сменилось семь руководителей. А за 15 лет — двадцать.

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