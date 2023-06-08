Крымчанка, едва не лишившаяся глаза из-за торта, рассказала о самочувствии

Девушка неделю провела в больничной палате, прежде чем ее выписали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымчанка, которая едва не лишилась зрения после макания лицом в торт, рассказала, как себя чувствует. Об этом 7 июня сообщает «КП-Крым».

ЧП случилось две недели назад. Днем 21 мая девушка праздновала 17-й день рождения. Она попросила друзей макнуть ее в лицом в десерт, как это часто показывают в зарубежных фильмах. Однако торт оказался с сюрпризом. Двухъярусную слабость кондитер скрепил заостренными шпажками. Одна из них и вонзилась в глаз именинницы, чудом не задев макулу, где сконцентрированы фоторецепторы.

Ситуация удивила даже врачей: все обошлось кровоизлиянием в сетчатку, хотя могло закончиться намного хуже.

Удар пришелся на верхнее веко. Оно беспокоило пациентку больше всего.

Девушка неделю провела в больничной палате, прежде чем ее выписали.

- Я могла ослепнуть на один глаз полностью. Сейчас уже дома танцую. Если что я вижу, все нормально, глаз не вытек и я не ослепла, как думали некоторые, - рассказала девушка своим подписчикам в Telegram.

Единственное, что теперь беспокоит юную крымчанку, это опухшее веко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина из Артемовска после обстрела дома попала в больницу Таганрога и теперь пытается найти дочь

Людмила Скляренко была с дочерью дома в момент произошедшего

(Подробности)