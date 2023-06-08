Ростовчанкам рассказали о заболевании, протекающим бессимптомно у многих женщин

Хламидиоз встречается у 65% пациенток Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Ростовчанкам рассказали о венерическом заболевании, которое проходит у женщин бессимптомно. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на гинеколога Елену Близнюк.

По словам специалиста, хламидиоз протекает без каких-либо симптомов у 45% мужчин и 65% женщин. Эта болезнь сегодня выходит на первое место по числу случаев среди венерических инфекций.

- Недуг сам по себе не тяжелый. Сами понимаете, если нет симптомов — нет лечения, между тем болезнь прогрессирует, и через пару лет может дать серьезные осложнения, — рассказала врач.

Болезнь в запущенной стадии способна привести к поражению женских органов, где могут развиться спаечные процессы. Все это ведет к бесплодию и другим серьезным недугам.

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(Подробности)