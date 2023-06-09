В Батайске сторож угнал авто с территории предприятия города

В отношении него возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске сторож одного из предприятий города решил покататься на служебной машине. Об этом в ГУ МВД по Ростовской области сообщили 8 июня.

По информации ведомства, 37-летний мужчина во время ночного дежурства решил прокатиться на служебной «Газели». Когда он «колесил» по ночному городу, его остановили сотрудники ГИБДД и попросили документы. Однако. У мужчины их не оказалось. Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

- Ему избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в ведомстве.

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