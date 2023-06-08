Получала за видео полмиллиона: Что известно о семье из Ростовской области, в которой мать снимала в порно 10-летнюю дочь

Женщину взяли под стражу. Фото: скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по РО

В Ростовской области с виду обычная, если не сказать, благополучная семья оказалась в центре криминального скандала. 37-летнюю женщину подозревают в том, что она склоняла дочь-третьеклассницу к съемкам пикантного видео. Об этом сообщает донской главк.

СПАЛЬНЮ ПРЕВРАТИЛА В ВИДЕОСТУДИЮ

Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, Елена (имя изменено - прим. ред.) с семьей переехала к ним в небольшой шахтерский город из другого города примерно год назад.

Муж пошел работать в такси, а она занималась домом и воспитанием детей – сына и дочери. В какой-то момент денег, которые получал глава семьи, стало не хватать. Тогда Елена решила зарабатывать сама, снимая себя в обнаженном виде и транслируя ролики в прямом эфире на заграничных платформах. На семейном совете обсудила эту идею с супругом.

Тот, по данным источника, не возразил.

Елена закупила необходимое оборудование и аксессуары: розовые наручники, чулки, лампу для съемки видео. Студией стала спальня в квартире.

500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Вот только, как выяснилось позже, мать решила вовлечь в эту грязную индустрию и 10-летнюю дочь. Дама не стеснялась при ребенке раздеваться и во время стрима давала ей задания, к примеру, - взять ее за ту или иную часть тела.

Муж Елены уверяет, что понятия не имел о том, что в откровенных видео снимается и дочь.

По данным источника издания в правоохранительных органах, женщина в месяц зарабатывала около полумиллиона рублей. А занималась этим примерно год. Получается, что "заработала" таким образом женщина около шести миллионов рублей.

На допросе женщина сказала, что раскаивается. Фото: скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по РО

ГРОЗИТ ДО 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Вот только обо всем узнали полицейские - сигнал поступил от иностранных коллег. Дальше уже было - дело техники. Отпираться женщина не стала.

- Собранные материалы переданы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Елену поместили под стражу. Известно, что на допросе она плакала и говорила, что раскаивается. Что касается ее дочери, то эксперты дали такое заключение: психологическое состояние девочки удовлетворительное.

Если в суде признают вину, то Елена может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет. А вот дочь, скорее всего, останется с отцом. Подозреваемой по делу проходит только мать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Условно не будет»

Антон Иванов, адвокат, Ростов-на-Дону:

- Дело в том, что лишение свободы условно эта статье не предусматривает. Так, что если суд признает вину жительницы Ростовской области, она может сесть в тюрьму на срок от 12 до 20 лет. Вероятнее всего, женщина будет лишена родительских прав. А, если отец справлялся со своими родительскими обязанностями, то девочка будет жить с ним.

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