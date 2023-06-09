В Ростовской области появились контейнеры для сбора гуманитарной помощи

В храмах Ростова и области установлены новые уличные контейнеры для сбора гуманитарной помощи.
Фото: Мария ГИЧЕНКО
В храмах Ростова и области установлены новые уличные контейнеры для сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные люди могут оставлять в них вещи для вынужденных переселенцев и нуждающихся жителей региона.
Известно, что металлические боксы удобны для горожан. В них есть специальный отсек, в который можно опустить одежду, обувь и другие предметы (разумеется, в пакетах, - прим. авт.).
По мере их наполнения сотрудники храмов забирают вещи из контейнера, после чего сортируют, дезинфицируют и передают просителям.
КОНКРЕТНО
Где расположены контейнеры в Ростове...
- храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Орбитальная, 1-б.
- Екатерининский храм, ул. Извилистая, 7/1.
- храм иконы Божией Матери «Целительница», ул. Таганрогская, 108-а.
- Свято-Александринское Архиерейское подворье, ул. Ченцова, 3.
- храм Архистратига Божьего Михаила, пр., 40-летия Победы, 73/18.
- храм Апостола Андрея Первозванного, ул. Петрожицкого, 14/13.
- Троицкий храм, ул. Международная, 7-а.
- храм иконы Божией Матери "Державная", бульвар Платова, 2-а.
- Иоакимо-Анновский храм, ул. Вятская, 130.
- храм Всех святых в земле Российской просиявших, пер. Сальский, 61.
... и в области
- Николо-Матроновский храм, г. Батайск, ул. Матросова, 1-в.
- храм Святителя Луки Крымского, г. Азов, бул. Петровский, 45-а.
- Свято-Успенский собор, г. Аксай, ул. Советская, 82.
- храм Успения Пресвятой Богородицы х. Курган, ул. Донская 177-к.
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