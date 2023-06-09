В Веселовское водохранилище выпустили тысячу уток-крякв

Для учета миграции уток используются специальные датчики – GPS-логгеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области в Веселовское водохранилище была выпущена тысяча уток-крякв. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Выпуск в естественную среду животных, выращенных в искусственной среде, на Дону проводится регулярно. Это необходимо для сохранения животного мира.

- Во многом благодаря этой работе за последние пять лет мы наблюдаем стабильный рост числа животных – от 4% до 12% ежегодно, в зависимости от вида охотничьих ресурсов, - отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Кстати, для учета миграции уток используются специальные датчики – GPS-логгеры.

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