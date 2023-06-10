Синоптики обещают жару до +33 градусов и грозы в Ростовской области в субботу

В жару нужно быть особо внимательными к самочувствию - своему и домашних питомцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 10 июня, в Ростове и области ожидается жара до +33 градусов. Если в донской столице обойдется без осадков, то в районах ожидаются дожди с грозами. Такой прогноз передали синоптики Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду, утром и днем порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем до +27-29 градусов.

По Ростовской области также будет облачно, во второй половине дня и вечером в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, в остальное время без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами, в том числе при грозе, с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +22-27, по югу и востоку области до +33.

Местами в северо-западных, северо-восточных районах и Приазовье сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

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