Росздравнадзор проверяет аптеку в Таганроге, разгромленную местной жительницей

Несколько надзорных ведомств проверят аптеку в Таганроге. Фото: Олег УКЛАДОВ

Росздравнадзор по Ростовской области проверяет аптеку в Таганроге, в которой, по сообщениям в СМИ, свободно продавался опиоидный анальгетик.

На кадрах ролика, который появился в соцсетях и в СМИ, видно, как местная жительница битой разбивает витрину аптеки, привлекая внимание к проблеме безрецептурной продажи опиоидного анальгетика.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области выявил адрес аптечной организации и совместно с региональной прокуратурой и Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Ростовской области вышел на проверку указанных фактов, - прокомментировали в ведомстве.

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